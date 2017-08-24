Собянин уволил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Анатолия Шиверских. Соответствующее распоряжение размещено в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Шиверских Анатолия Анатольевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента, Шиверских оставил должность "по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу".

Шиверских с февраля 2016 года занимал должность заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Он курировал вопросы координации работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, координации деятельности органов исполнительной власти Москвы по вопросам снижения террористических угроз. Также контролировал реализацию органами исполнительной власти Москвы федеральных законов и иных правовых актов РФ, законов, решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Москвы в области противодействия терроризму.