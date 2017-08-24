Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин уволил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

Москва
24 августа, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Сообщается, что Анатолий Шиверских оставил должность "по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Анатолия Шиверских. Соответствующее распоряжение размещено в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Шиверских Анатолия Анатольевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента, Шиверских оставил должность "по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу".

Шиверских с февраля 2016 года занимал должность заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Он курировал вопросы координации работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, координации деятельности органов исполнительной власти Москвы по вопросам снижения террористических угроз. Также контролировал реализацию органами исполнительной власти Москвы федеральных законов и иных правовых актов РФ, законов, решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Москвы в области противодействия терроризму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
РФ рассчитывает, что в США возобладает разум и санкционная спираль прекратится
Темы дня
Новости партнеров
Реклама