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Около 9 тыс. полицейских обеспечат безопасность линеек 1 сентября в Москве

Москва
25 августа, 15:13 UTC+3

За порядком также будут следить народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти столицы задействуют около 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов в местах проведения торжественных линеек в школах столицы 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"В местах проведения торжественных линеек будет дежурить порядка 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов, за порядком также будут следить народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций", - сказали в департаменте.

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