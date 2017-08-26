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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Москва
26 августа, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Местами ожидаются порывы ветра до 12-17 м/с

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.

При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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