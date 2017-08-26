МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Участница ЧМ-2017 в прыжках с шестом Муллина завершит сезон 2 сентября турниром в ПермиСпорт 26 августа, 14:36
СМИ: ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мираСпорт 26 августа, 14:34
Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 26 августа, 14:27
Баффер считает Мэйуэзера явным фаворитом в бое с МакгрегоромСпорт 26 августа, 14:22
Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлонуСпорт 26 августа, 14:18
Тихонов: Слепцова приняла верное решение о завершении карьерыСпорт 26 августа, 14:12
Архипов: выступление российских гребцов на ЧМ вызывает двойственное впечатлениеСпорт 26 августа, 13:59
Кадыров намерен вернуть в Россию двух женщин и четырех детей из стран Ближнего ВостокаОбщество 26 августа, 13:51
Мужская сборная России по тхэквондо стала чемпионом УниверсиадыСпорт 26 августа, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.
При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.