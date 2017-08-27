Москвичи смогут бесплатно посетить День леопарда, фестиваль воздушных змеев и экошколу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сразу несколько мероприятий, нацеленных на привлечение внимания к вопросам экологии, пройдут в воскресенье в столице при поддержке правительства Москвы. В парке "Красная Пресня" состоится эко-фестиваль "День Леопарда", в парке Кусково - день открытых дверей эколого-просветительского центра "Экошкола "Кусково", в природном заказнике "Долина реки Сетунь" - фестиваль воздушных змеев "ЛеТатлин №6" (День ветра).

В открытии фестиваля "День леопарда" примут участие руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дальневосточные леопарды в эфире

В парке "Красная Пресня" в 13:00 начнется фестиваль "День леопарда". Эко-праздник организует "Дальневосточные леопарды" при поддержке правительства Москвы. Фестиваль познакомит москвичей с самой редкой кошкой в мире - дальневосточным леопардом. Гости в прямом эфире увидят леопарда Николая, который два года назад был спасен из браконьерского капкана.

Площадка будет поделена на несколько интерактивных зон. Запланированы эко-лекторий, арт-зона с инсталляциями из вторичных материалов, настольная деловая игра EcoLogic, фотовыставка, занятия йогой для детей и взрослых. Главным призом квеста "По следам леопарда" станет сертификат на право присвоить имя одному из леопардов, обитающих в дикой природе, и возможность посетить питомник Московского зоопарка.

Шоубизнес и спорт в поддержку лепардов

В течение всего дня до 21:00 на главной сцене парка будут выступать российские музыкальные исполнители со специальной программой: новый проект Сати Казановой - Sati Etnica & Ildar Giridhari, "ОдноНо", Арсений Бородин, "Интонация", "АлоэВера" и участники шоу-проекта "Голос. Дети".

Для любителей спортивных игр будет организована зона новых олимпийских видов спорта - скалолазания, баскетбола 3х3, скейтбординга, воркаута и бадминтона. В парке будет стоять настоящая яхта, на борт которой сможет подняться любой желающий. Здесь же пройдут парусные соревнования и регата на радиоуправляемых мини-яхтах.

Эко-лайф

В "кулинарной зоне" парка посетители смогут попробовать и научиться готовить блюда из натуральных эко-продуктов, а также блюда вегетарианской, веганской и сыроедческой кухни. В рамках фестиваля пройдут модные показы эко-одежды, выполненной из натуральных тканей и переработанных материалов.

В "Детском эко-мире" ребята научатся сажать растения, сделают скворечники и кормушки, нарисуют мультфильм с сюжетом из жизни зверей Дальнего Востока, соберут настоящего робота-леопарда, примут участие в научных экспериментах. Также в программе предусмотрена выставка бездомных кошек и котят. Любое животное можно будет забрать домой.

Экология воздуха

Структура Департамента природопользования - государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосприрода", управляющее московским особо охраняемыми природными территориями, совместно с "Галереей XXI век" объединения "Выставочные залы Москвы" организует фестиваль воздушных змеев "ЛеТатлин №6". Он пройдет с 12:00 до 16:00 в пойме реки Сетунь (природный заказник "Долина реки Сетунь"). Участников фестиваля ждут конкурсы на самый дальний полет воздушного змея, на самого красочного змея, сделанного своими руками, конкурс рисунка. Победителям вручат призы.

Еще одно мероприятие "Мосприроды" состоится в интерактивном эколого-просветительском центре "Экошкола "Кусково", где пройдет день открытых дверей. Два выставочных зала школы представляют собой современную постоянную экспозицию, посвященную проблемам окружающей среды. Гости познакомятся с деятельностью учебных классов школы, лабораторией экологического мониторинга. Посетители также смогут создать "свой" город в виртуальной игре "Город будущего". День открытых дверей в "Экошколе "Кусково" стал лидером голосования проекта "Активный гражданин" по вопросу программы мероприятий в природных парках. В голосовании приняли участие более 191 тыс. москвичей.