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Дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Москва
28 августа, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Температура воздуха в Москве составит 13-15, по области - от 11 до 16 градусов

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© Марина Листьева/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Облачная, сырая и прохладная погода ожидается в московском регионе в понедельник, сообщили в Росгидромете.

"Днем будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 13-15, по области - от 11 до 16 градусов. Ветер северной четверти 6-11 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник ночью местами вновь пройдет дождь. В столице столбики термометров покажут 8-10, по области - от 5 до 10 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 15-17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/ с.

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