Обладатели "московских" фамилий бесплатно посетят Государственный исторический музей

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Государственный исторический музей с 4 по 10 сентября приглашает на бесплатные экскурсии гостей с фамилиями Москвин, Москвитин, Москвитинов, Москвичев, Московин, Москович, Московкин, Московский и так далее. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Акция приурочена к 870-летию Москвы, а также к 145-летию со дня открытия Государственного исторического музея на Красной площади. По случаю празднования юбилея столицы мы решили обратить внимание горожан на этимологию происхождения их фамилий", - приводится на сайте комментарий пресс-службы музея.
На входе в музей достаточно предъявить паспорт или любой документ, подтверждающий наличие соответствующей фамилии. На экскурсии "Шедевры "Золотой кладовой" посетители увидят работы русских ювелиров XVII-XVIII веков, древнеримские и древнегреческие монеты, вещи исторических личностей (сделанную Петром I чашу, парадную саблю Наполеона, перо, которым писал письма император Александр II), древнейшие археологические находки.
Отмечается, что бесплатные экскурсии к юбилею столицы подготовили также Московский дом национальностей (2-10 сентября), проект бесплатных экскурсий "Гуляем по Москве" и другие.