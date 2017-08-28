На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал минувшей ночью четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке столицы, сообщили в экологической службе.
"В районе Косино-Ухтомский предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 2,1-4,1 раза", - говорится в сообщении.
Кроме того, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода отмечалось в районе Выхино-Жулебино - в 3,5 раза, в Капотне - 1,34 раза.