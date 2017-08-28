Руководство московской школы №2107 не стало отменять уроки 1 сентября

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Руководство школы №2107 в Мещанском район Москвы не стало отменять уроки в День знаний несмотря на перенос торжественной линейки на 4 сентября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в администрации школы.
"Все педагоги школы 1 сентября будут находиться на своих рабочих местах, двери школы будут открыты как для дошкольников, так и для учащихся 1-11 классов. На 4 сентября переносится только торжественная часть. Пропущенное учебное время будет компенсировано в течение первой четверти", - отметил собеседник агентства.
Как подчеркнул ТАСС член управляющего совета школы Максим Макаров, "никакие дисциплинарные санкции к детям, которые пропустят занятия в пятницу, 1 сентября, применяться не будут".
Ранее Макаров также сообщил, что решение о переносе торжественной линейки с 1 на 4 сентября в московской школе № 2107 не связано с желанием обеспечить детям безопасность в связи с выпадающим на этот день мусульманским праздником Курбан-байрам.
По его словам, принимая решение о переносе, управляющий совет и родители руководствовались тем, что не все учащиеся успеют вернуться с каникул к 1 сентября. Кроме того, в этот день около школы будут проходить массовые мероприятия, "будут перекрыты дороги, соответственно, у родителей возможности довезти детей до школы, припарковаться не будет".
Ранее родители учеников школы № 2107 в Мещанском районе Москвы, где расположена главная соборная мечеть столицы, попросили администрацию учебного заведения перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за выпавшего на эту дату одного из самых важных мусульманских праздников. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву традиционно собираются тысячи верующих.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных, праздник продолжается три дня.