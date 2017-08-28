Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководство московской школы №2107 не стало отменять уроки 1 сентября

Москва
28 августа, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Торжественная линейка в этой школе перенесена на 4 сентября из-за празднования Курбан-байрама

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Руководство школы №2107 в Мещанском район Москвы не стало отменять уроки в День знаний несмотря на перенос торжественной линейки на 4 сентября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в администрации школы.

"Все педагоги школы 1 сентября будут находиться на своих рабочих местах, двери школы будут открыты как для дошкольников, так и для учащихся 1-11 классов. На 4 сентября переносится только торжественная часть. Пропущенное учебное время будет компенсировано в течение первой четверти", - отметил собеседник агентства.

Как подчеркнул ТАСС член управляющего совета школы Максим Макаров, "никакие дисциплинарные санкции к детям, которые пропустят занятия в пятницу, 1 сентября, применяться не будут".

Ранее Макаров также сообщил, что решение о переносе торжественной линейки с 1 на 4 сентября в московской школе № 2107 не связано с желанием обеспечить детям безопасность в связи с выпадающим на этот день мусульманским праздником Курбан-байрам.

По его словам, принимая решение о переносе, управляющий совет и родители руководствовались тем, что не все учащиеся успеют вернуться с каникул к 1 сентября. Кроме того, в этот день около школы будут проходить массовые мероприятия, "будут перекрыты дороги, соответственно, у родителей возможности довезти детей до школы, припарковаться не будет".

Идея о переносе линейки

Ранее родители учеников школы № 2107 в Мещанском районе Москвы, где расположена главная соборная мечеть столицы, попросили администрацию учебного заведения перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за выпавшего на эту дату одного из самых важных мусульманских праздников. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву традиционно собираются тысячи верующих.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.

В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных, праздник продолжается три дня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
В Госдуме сообщили о сокращении в мире числа русскоговорящих
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд
7
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама