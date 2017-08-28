Москва встала в девятибалльных пробках

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Транспортные заторы на дорогах столицы в понедельник по состоянию на 19:00 мск оцениваются в девять баллов, сообщается на портале "Яндекс.Пробки".
По данным интерактивной карты пробок, наблюдаются осложнения на всех основных магистралях, в частности, на западе, северо-западе, юго-западе и юго-востоке по внутренней стороне МКАД, а также на западе, северо-западе и юго-востоке кольцевой дороги. Плотный поток транспорта на ТТК наблюдается на западе, северо-западе и севере в обоих направлениях.
Кроме того, по данным столичного Метеобюро, менее чем за сутки в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.
"На главной метеостанции города - ВДНХ - с ночи понедельника выпало 16 мм осадков, что составляет почти 21% августовской нормы, которая равна 77 мм", - отметил представитель метеослужбы. По данным синоптиков, дождь будет идти еще сутки.
С начала месяца в столице выпало 48 мм осадков или 62% месячной нормы.