Лауреат Grammy Диденко проведет в Доме музыки в Москве благотворительный фестиваль

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" завершится в среду гала-концертом в Московском международном доме музыки (ММДМ). Художественным руководителем смотра по традиции выступает лауреат премии Grammy за хоровое исполнение, оперный певец Николай Диденко, сообщили в пресс-службе ММДМ.

Песни Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, других отечественных композиторов, мелодии военных лет, а также популярная музыка прозвучат в исполнении юных талантов со всей страны, вокального ансамбля солистов Академии хорового искусства имени В. С. Попова, инструментального ансамбля Александра Покидченко и группы "Кватро".

Специальными гостями концерта станут создатель и руководитель "Имперского русского балета" Гедеминас Таранда, художественный руководитель "Театра на Юго-Западе" Олег Леушин, исполнители главных ролей в советском телефильме "Приключения Электроника" Владимир и Юрий Торсуевы, поэт-песенник Александр Шаганов.

Фестиваль "Белый пароход" ежегодно собирает одаренных детей с ограниченными возможностями, сирот, детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей. Цель мероприятия состоит в том, чтобы через искусство помочь им в реабилитации, а также способствовать их музыкальному развитию и образованию. Проект охватывает всю Россию от Калининграда до Дальнего Востока. Сезон летней вокально-хоровой школы завершается экскурсией в столицу и гала-концертом.

За 12 лет в фестивале приняли участие более тысячи детей, более 50 выпускников проекта стали студентами ведущих музыкальных учебных заведений России и зарубежья.