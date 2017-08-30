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Поезда на МЦК следуют с увеличенными интервалами

Москва
30 августа, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Диспетчеры МЖД вывели на линию резервный состав

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) следуют с увеличенными интервалами в направлении по часовой стрелке. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"По часовой стрелке между несколькими "Ласточками" увеличен интервал движения", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что диспетчеры МЖД вывели на линию резервный состав. Железнодорожники принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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