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Штатное движение поездов на МЦК восстановлено

Москва
30 августа, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что поезда по часовой стрелке следуют с увеличенными интервалами

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Движение поездов по часовой стрелке на Московском центральном кольце (МЦК) возобновилось в штатном режиме. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"На МЦК между всеми "Ласточками" интервал соответствует норме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам интервал между поездами "Ласточка", которые следуют по часовой стрелке на МЦК, был увеличен. Против часовой стрелки поезда следовали штатно.

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