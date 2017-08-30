Штатное движение поездов на МЦК восстановлено

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Движение поездов по часовой стрелке на Московском центральном кольце (МЦК) возобновилось в штатном режиме. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"На МЦК между всеми "Ласточками" интервал соответствует норме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам интервал между поездами "Ласточка", которые следуют по часовой стрелке на МЦК, был увеличен. Против часовой стрелки поезда следовали штатно.