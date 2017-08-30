В Московском зоопарке откроется трехэтажный дом для насекомых

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк разместит свыше 200 видов насекомых в трехэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, которое находится на старой территории зоопарка. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Дом насекомых Московского зоопарка станет одним из крупнейших в Европе. Он вберет в себя опыт лучших японских и европейских инсектариев, таких как знаменитые "Мир насекомых" в японской префектуре Гунма и "Эсаполис" в итальянском городе Падуе, специалисты которых помогают нам в проектировании инсектария", - сообщается на сайте со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Отмечается, что обустройство помещений дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году. В новом инсектарии гости смогут посетить оранжерею, которая разместится на мансардном этаже здания, где можно будет погулять среди летающих тропических бабочек. В инсектарии планируется разместить научные лаборатории для разведения и изучения беспозвоночных, в том числе редких российских и тропических видов, занесенных в Красные книги России и Международного союза охраны природы. На интерактивных панелях будут транслировать научно-популярные фильмы о жизни насекомых, для детей установят сенсорные экраны с тематическими познавательными программами о разных видах насекомых.

Сейчас коллекция беспозвоночных животных Московского зоопарка представлена в нескольких павильонах.