Водители, устроившие езду по тротуарам в аэропорту Шереметьево, оштрафованы

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Водители двух внедорожников "Мерседес", устроившие езду по тротуарам и пешеходным дорожкам в аэропорту Шереметьево, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Инцидент произошел 13 августа, после чего в интернете появилось видео, на котором водители на дорогих внедорожниках нарушают правила дорожного движения и едут по пешеходному тротуару возле одного из терминалов аэропорта.
"По результатам проведенной проверки водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ - "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения" - и ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ - "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе" - с назначением наказания в виде штрафа", - сообщила она.