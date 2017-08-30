Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водители, устроившие езду по тротуарам в аэропорту Шереметьево, оштрафованы

Москва
30 августа, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В середине августа в интернете появилось видео с тем, как дорогие внедорожники движутся по пешеходному тротуару возле терминала аэропорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Водители двух внедорожников "Мерседес", устроившие езду по тротуарам и пешеходным дорожкам в аэропорту Шереметьево, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 13 августа, после чего в интернете появилось видео, на котором водители на дорогих внедорожниках нарушают правила дорожного движения и едут по пешеходному тротуару возле одного из терминалов аэропорта.

"По результатам проведенной проверки водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ - "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения" - и ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ - "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе" - с назначением наказания в виде штрафа", - сообщила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ выступил за вывод американского ядерного оружия из страны
2
В Польше заявили, что отношения РФ и ФРГ в газовой сфере противоречат интересам страны
3
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
4
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
5
Полиция возбудила дело против бизнесмена Джабраилова за стрельбу в отеле в центре Москвы
6
"Массандра" оценила ущерб от града в Крыму в 38 млн рублей
7
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама