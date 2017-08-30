Москвичи смогут сделать прививку от гриппа у станций метро с 4 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московские власти совместно со столичным метрополитеном запустят акцию по вакцинации жителей города от гриппа. Прививку москвичи смогут сделать с 4 сентября по 29 октября в специализированных мобильных пунктах, которые появятся у 24 станций метро и двух станций Московского центрального кольца (МЦК), сообщил в среду журналистам заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Погонин.

В свою очередь, первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов пояснил, что в столичной подземке большой пассажиропоток, поэтому акция будет проводиться именно у станций метро и МЦК.

"С 4 сентября начинается масштабная кампания по вакцинации населения на мобильных пунктах на станциях московского метрополитена и МЦК. В прошлом году акция была успешной, мы привили свыше 117 тыс. человек от гриппа в московском метро", - сказал Погонин.

По его словам, более 4,3 млн москвичей сделали прививки от гриппа в медицинских организациях. Достаточно привить свыше 40% населения, чтобы не допустить массовых заболеваний в городе, пояснил заместитель главы департамента образования.

Он также отметил, что вакцинация является одним из наиболее надежных способов защиты от гриппа. Кроме того, по его словам, после прививки департамент здравоохранения не зафиксировал ни одного случая осложнения.

Пассажиров метро о старте акции и местах проведения вакцинации будут оповещать с помощью звуковых объявлений. В подземке также разместят плакаты с информацией об акции. Прививки будут делать в специализированных машинах, оформленных специальным образом. "Время работы прививочных пунктов в будние дни - с 08:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00 и в воскресенье - с 9:00 до 16:00", - добавил Латыпов.