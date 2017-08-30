Строительство участка СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАДа оценили в 26 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы оценили общую стоимость строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАДа, включая освобождение территории, в 26 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Это один из важных элементов СВХ. Открывается дополнительная новая магистраль которая дает возможность освободить восточный участок МКАДа. Работы начаты в 2016 году, не вызывает сомнения, что в 2018 году мы этот участок завершим. Проект достаточный крупный, стоимость его 22 млрд рублей, общая стоимость с освобождением [территории] - 26 млрд рублей", - отметил он.

Аксенов отметил, что ранее на месте строящегося участка, в основном, находились "гаражные кооперативы и небольшое количество недвижимости".

Северо-Восточная хорда

В 2011 году власти Москвы приняли решение отказаться от строительства четвертого транспортного кольца (ЧТК) и построить вместо этого три хорды - Северо-Западную, Северо-Восточную и Южную. Северо-Восточная хорда соединит по периферии юго-восток и север Москвы, самые густонаселенные районы. Ее начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка Четвертого транспортного кольца, длина хорды - 29 км.

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Малого кольца МЖД до новой развязки на МКАДе на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы.