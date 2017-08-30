Глава Дарвиновского музея: бесплатное посещение московскими детьми увеличит доход музеев

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Программа мэрии Москвы "Музеи - детям", в рамках которой московские школьники с 1 сентября получат право бесплатного входа в столичные музеи, может увеличить доходы учреждений культуры. Такое мнение высказала директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина в среду на заседании Совета директоров подведомственных музеев и выставочных залов.
"Нам обещают компенсировать наши затраты, что очень важно. При правильной постановке работы музея это может увеличить наши доходы, потому что, действительно, приходят с детьми родители, и бесплатный проход может быть мотивацией", - заметила Клюкина.
Замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов привел оценки экспертов, по которым благодаря программе "Музеи - детям" посещение музеев "вырастет практически на треть".
В рамках проекта школьники с учителями, родителями и друзьями смогут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы. Специальные устройства будут верифицировать посетителя по "Социальной карте москвича" и карте "Москвенок". Правительство города будет выплачивать музеям компенсацию.