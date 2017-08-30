Спасские ворота Кремля закроются доя посетителей на полтора месяца

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спасские ворота Московского Кремля будут закрыты для выхода посетителей ближайшие полтора месяца.
"В связи с проведением работ по модернизации пункта пропуска в Московский Кремль через Спасский проход, выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 4 сентября по 25 октября 2017 года осуществляться не будет", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
Ворота Спасской башни Московского Кремля открылись для туристов в 2014 году. С тех пор посетители могут выйти с территории Кремля не только через Кутафью башню, которая расположена на противоположной стороне комплекса, но и через Спасскую. При этом туристы сразу же оказываются на Красной площади, где могут продолжить изучение достопримечательностей.
Ранее ворота Спасской башни открывались только в редких случаях: для проезда кортежа главы государства во время инаугурации, а также два раза в год - в мае для проезда машины министра обороны, принимающего парад Победы, и в конце декабря - для доставки в Кремль новогодней елки.
Для входа туристов на территорию Московского Кремля открыта Кутафья башня.