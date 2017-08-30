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Число происшествий с детьми на водоемах Москвы возросло в два раза в этом году

Москва
30 августа, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Всего за лето на воде было спасено 18 детей и подростков от одного года до 16 лет

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели отмечают увеличение в два раза количества происшествий с детьми на водоемах Москвы в летний период в этом году. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"По сравнению с прошлым годом почти в два раза увеличилось количество происшествий с детьми. За летний период спасателями Московской городской поисково- спасательной службы (МГПСС) было спасено 18 детей и подростков от одного года до 16 лет", - сказал собеседник агентства.

Одно из таких происшествий произошло 28 августа в Текстильщиках с двумя девочками 12 и 13 лет. "Когда спасатели подошли на катере к месту происшествия, одна девочка звала на помощь, вторая уже ушла под воду. Благодаря бдительности и высокому профессионализму спасателей жизни детей были спасены", - добавили в департаменте.

Всего за лето на московских водоемах было спасено 109 человек, из них около 100 отдыхали в запрещенных для купания местах, многие пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Значительная часть происшествий происходила в вечернее время. "Основными причинами происшествий на воде, по-прежнему, как и прошлые годы являются купание в необорудованных для этого местах, купание в состоянии алкогольного опьянения и грубейшие нарушения правил поведения на воде, оставление взрослыми детей без надзора у воды", - сообщили в департаменте. Собеседник также отметил одной из причин происшествий неумение плавать, что свойственно гостям из азиатских стран и республик.

Безопасность людей, во время отдыха на воде, обеспечивали 25 подразделений МГПСС. На круглосуточном дежурстве ежедневно находились до 90 спасателей и водолазов. В целях предупреждения происшествий спасатели проводили беседы о правилах поведения на воде и показы приемов спасания и обучающие мастер-классы с детьми.

По данным департамента ГОЧСиПБ, самыми посещаемыми местами летнего отдыха стали река Москва, пляж Серебряный Бор-3, Борисовские пруды и Мещерский пруд. Максимальное число одномоментно отдыхающих на них достигало до 6 тыс. человек.

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