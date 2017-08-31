Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе в последний день лета

Москва
31 августа, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По данным синоптиков, в четверг будет переменная облачность, но обойдется без осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Календарное лето в Московском регионе завершится теплой, комфортной погодой. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области будет от 17 до 22 градусов", - сказал представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется переменных направлений, 2-7 м/с.

Предстоящей ночью также обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов, в Подмосковье - от 5 до 10 градусов. Ветер также будет переменных направлений, 2-7 м/с.

В первый день осени будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области - до 18-23 градусов. Ветер останется переменных направлений, 2-7 м/с.

Смотрите также

Лето в Москве завершится теплой, солнечной погодой

По-летнему теплая погода ожидается в Москве 1 сентября

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
В результате стрельбы в центре Москвы ранен один человек
3
Россия и Катар намерены наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
Представитель ОБСЕ написал письмо Климкину с осуждением выдворения журналистов с Украины
6
Арбитраж Башкирии объяснил мотивы решения по иску "Роснефти" к АФК "Система"
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама