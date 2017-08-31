До 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе в последний день лета

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Календарное лето в Московском регионе завершится теплой, комфортной погодой. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области будет от 17 до 22 градусов", - сказал представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется переменных направлений, 2-7 м/с.

Предстоящей ночью также обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов, в Подмосковье - от 5 до 10 градусов. Ветер также будет переменных направлений, 2-7 м/с.

В первый день осени будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области - до 18-23 градусов. Ветер останется переменных направлений, 2-7 м/с.