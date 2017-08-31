Станцию "Проспект Мира" Кольцевой линии временно закроют на вход 1 сентября

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Станция "Проспект Мира" кольцевой линии Московского метрополитена, вблизи которой находится Московская соборная мечеть, временно будет закрыта для входа 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, ограничения связаны с проведением религиозного праздника Курбан-байрам.
"В связи с планируемым увеличением пассажиропотока на время праздничных мероприятий и в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров 1 сентября 2017 года с 5 час. 30 мин. до 11.00 станция "Проспект Мира" Кольцевой линии будет работать только на выход", - говорится в сообщении.
Службы метрополитена рекомендуют горожанам и гостям столицы использовать для входа в метро ближайшие станции: "Сухаревская", "Проспект Мира", "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" Люблинско-Дмитриевской линии и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий. Кроме того, для проезда к ближайшим станциям пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом.