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Домашние животные смогут заняться фитнесом в одной из ветклиник Москвы

Москва
31 августа, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Фитнес-программа будет проходить под контролем ветеринара

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Беговые дорожки для домашних животных появятся в ветклиниках Москвы после изучения эксперимента в одной из столичных лечебниц. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин, отвечая на вопрос корр.ТАСС.

"У каждого из нас есть домашние животные, мы перестаем с ними гулять, переходим на карликовые породы, например, йоркширских терьеров. Животные начинают страдать от ожирения. Назрела необходимость ввести такую услугу", - сказал Сауткин.

По его словам, пока эта услуга предоставляется как эксперимент в одной из ветклиник Восточного административного округа. Фитнес-программа будет проходить под контролем ветеринара. В пилотном режиме услуга предоставляется на платной основе. После изучения итогов эксперимента будет приниматься решение о распространении такой услуги на другие лечебницы.

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