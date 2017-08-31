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Самыми популярными именами в Москве с 1990-х годов стали Александр и Анастасия

Москва
31 августа, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Столичное управление ЗАГС отмечает, что при выборе имен для мальчиков столичные родители более консервативны

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичное управление ЗАГС составило список наиболее популярных имен, которыми москвичи называли своих детей с 1991 года по нынешний июль, сообщается в четверг на сайте мэрии и правительства Москвы.

"Столичное управление ЗАГС составило список самых популярных имен, которые давали новорожденным с 1991 года по июль этого года. Чаще всего детей в столице называли Анастасия и Александр. За 26 лет в городе появились 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления ЗАГС Ирины Муравьевой, при выборе имен для мальчиков жители столицы оказались большими консерваторами, чем при выборе имен для девочек. Сейчас первая десятка популярных мужских имен по сравнению с 1990-ми годами обновилась на 30%, а популярных женских - на 50%.

Отмечается, что в конце прошлого века первые десять строчек списка популярных мужских имен занимали Александр, Дмитрий, Алексей, Андрей, Сергей, Никита, Иван, Максим, Михаил, Артем, женских - Анастасия, Екатерина, Мария, Анна, Дарья, Александра, Юлия, Ольга, Наталья (Наталия) и Виктория. Сегодня лидируют такие имена, как Александр, Артем, Максим, Иван, Михаил, Даниил (Данила, Данил), Дмитрий, Кирилл, Андрей, Егор и София (Софья), Мария, Анастасия, Анна, Виктория, Дарья, Елизавета, Полина, Варвара и Алиса.

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