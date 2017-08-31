Собянин: в Москве ежегодно будут благоустраивать более 3 тыс. дворов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют благоустраивать более 3 тыс. жилых дворов ежегодно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин журналистам в четверг.

"Мы начинали городскую программу благоустройства с приведения в порядок дворовых территорий. С тех пор мы ежегодно проводим благоустройство нескольких тысяч дворов в год. В планах на 2017 год - более 3 тыс. дворов, на будущие годы планируются примерно такие же объемы", - сказал Собянин.

Мэр Москвы осмотрел в четверг дворы в одном из жилых кварталов в Хамовниках, где проводились работы по благоустройству. Собянин пообщался с местными жителями, которые поделились с ним своими впечатлениями от работ по благоустройству.

Программа комплексного благоустройства реализуется в Москве с 2011 года. В 2017 году в программу включены более 3,5 тыс. дворовых территорий. Помимо ремонта асфальта, малых архитектурных форм и газонов, во дворах обустраивают игровые городки, спортивные и детские площадки, площадки для тихого отдыха, зоны для выгула собак, парковочные места.