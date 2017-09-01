СК начал акцию в метро Москвы для предотвращения преступлений против детей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России начал масштабную акцию в Московском метрополитене, направленную на предупреждение преступлений против детей и несчастных случаев. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, акция проводится совместно с департаментом транспорта Москвы. В столичной подземке будут размещены специальные постеры и будет звучать голосовое предупреждение.

"Эта акция направлена на предупреждение преступлений в отношении детей, возможных несчастных случаев и иных опасных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни", - сказала Светлана Петренко.

Ежегодно следователи Следственного комитета России возбуждают около 20 тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении детей. "Как показывает практика, зачастую их совершению способствует элементарное отсутствие у ребенка необходимой информации о том, как необходимо вести себя, чтобы избежать критической ситуации. К сожалению, взрослые не всегда рассказывают об этом своим детям, у кого-то не хватает времени, у кого-то - желания, а кто-то и вовсе не подозревает, что уже давно выработан ряд конкретных профилактических мер", - отметила представитель СК.

Наглядные иллюстрации напомнят детям и их родителям о простых правилах, которые надо соблюдать в повседневной жизни. Это касается опасностей, которые могут угрожать жизни и здоровью детей на дороге, при общении с незнакомыми людьми, в интернете, в местах досуга. "И если эти правила помогут хотя бы одному ребенку избежать опасности, значит наша работа уже была проделана не зря", - добавила представитель СК.

Идею акции поддержали глава Минобрнауки Ольга Васильева и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Министр образования и науки отметила важность безопасности детей на летнем отдыхе, в школе и во внеучебное время. "Надеюсь, плакаты и аудиоролики в доступной форме напомнят детям и взрослым простые правила безопасности", - привели слова министра в СК.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в ведомстве приветствуют акцию Следственного комитета. "Очень важно научить детей внимательно относиться к собственному здоровью и безопасности дома, на улице, в виртуальном пространстве. Это простые правила, но их нужно помнить и соблюдать, чтобы сохранить наше будущее", - привели ее слова в СК.

Оценки акции

Директор университетской клиники педиатрии ВПО РНИМУ им. Пирогова Исмаил Османов уверен, что "особая настороженность в плане безопасности и здоровья детей должна быть на улице, то есть вне дома и школы, поэтому данная акция Следственного комитета Российской Федерации является чрезвычайно важной, особенно в связи с началом нового учебного года". Эта акция поможет врачам сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения, уверен он.

В акции принял участие и известный актер Михаил Пореченков.

"Мое участие в акции, организованной Следственным комитетом, - это мой вклад в общее дело по защите детей. Ведь я и сам многодетный отец, и, безусловно, обеспокоен вопросами детской безопасности, - привели его слова в СК. - К сожалению, родители не всегда имеют возможность быть рядом и опекать свое чадо каждую минуту. Любой ребенок, находясь вне дома, может попасть в неприятную ситуацию, с которой ему не под силу справиться без помощи взрослого".

"Мы надеемся, что эта информационная кампания еще раз напомнит о том, что чужих детей не бывает, а вовремя протянутая рука помощи ребенку может предотвратить беду", - заметил Пореченков.