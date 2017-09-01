"Мосгортранс" перевез 1 млрд пассажиров с начала года

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Автобусы, трамваи и троллейбусы ГУП "Мосгортранс" с начала 2017 года перевезли 1 миллиард пассажиров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
"Сегодня, 1 сентября, "Мосгортранс" перевез миллиардного пассажира с начала года. Все больше жителей столицы выбирают наземный общественный транспорт для регулярных поездок по городу. Мы отмечаем рост числа экономически активных пользователей, за восемь месяцев этого года пассажиры, не имеющие льгот, совершили на 30 миллионов поездок больше, чем за такой же период прошлого года. Это говорит об эффективности нашей работы, направленной на повышение скорости и комфорта проезда, сюда входит обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети и внедрение дополнительных сервисов", - приводит пресс-служба комментарий гендиректора "Мосгортранса" Евгения Михайлова.
Как сообщается на сайте "Мосгортранса", основной оператор наземного городского транспорта Москвы обслуживает более 800 маршрутов, на которых ежедневно работают более 6 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. В будни пассажиропоток на маршрутах превышает 5,5 млн человек.