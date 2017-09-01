Предварительное заседание по иску Тинькофф банка к блогерам пройдет 31 октября

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил на 31 октября 2017 года предварительное заседание по иску Тинькофф банка к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину и к ООО "Развитие" о защите деловой репутации и взыскании 500 тыс. рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.
"Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 31 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
В начале августа Печерский и Псковитин на Youtube-канале Nemagia опубликовали видеоматериал о председателе совета директоров Тинькофф банка Олеге Тинькове. Публикация содержит выдержки из интервью Тинькова и комментарии блогеров о личности Тинькова и работе кредитной организации.