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В некоторых школах Москвы могут ввести уроки экологии

Москва
1 сентября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Власти уже давно выступают за введение предмета, отметил глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Предмет "Экология" может появиться в качестве эксперимента в некоторых московских школах. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.

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"С инициативой введения уроков экологии мы выступаем уже довольно давно. Экология охватывает почти все предметы из школьной программы: и химию, и физику, и биологию, и ОБЖ", - сообщил Кульбачевский на уроке "Заповедные острова, заповедные места Москвы", который он провел для шестиклассников школы №1534.

Глава департамента отметил, что методики по преподаванию этого предмета уже созданы, но решить, вводить его или нет, должно Минобрнауки РФ.

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