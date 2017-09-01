В некоторых школах Москвы могут ввести уроки экологии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Предмет "Экология" может появиться в качестве эксперимента в некоторых московских школах. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.

"С инициативой введения уроков экологии мы выступаем уже довольно давно. Экология охватывает почти все предметы из школьной программы: и химию, и физику, и биологию, и ОБЖ", - сообщил Кульбачевский на уроке "Заповедные острова, заповедные места Москвы", который он провел для шестиклассников школы №1534.

Глава департамента отметил, что методики по преподаванию этого предмета уже созданы, но решить, вводить его или нет, должно Минобрнауки РФ.