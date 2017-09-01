Движение поездов МЦК по часовой стрелке приостановлено

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке временно приостановлено, для нормализации интервалов движения в скором времени на линию будут выпущены два резервных поезда. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение "Ласточек" по часовой стрелке. Для приведения интервала к нормативному на линию будут выпущены два резервных поезда", - говорится в сообщении.