Оперный и поэтический fashion-перформансы пройдут в парке "Музеон" в день Москвы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Оперный и поэтический fashion-перформансы пройдут в рамках 870-летия Москвы и фестиваля "Яркие люди" 9 и 10 сентября в парке Горького и "Музеоне". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Известные и начинающие дизайнеры не просто продемонстрируют свои коллекции, но устроят представления. Шоу Fashion + Poetry от дизайнера Вероники Пономаревой соединит высокую моду и современную поэзию. На площадке Fashion + Theater покажут спектакли с оригинальной сценографией и костюмами. Одним из самых ярких зрелищ обещает стать оперный перформанс с костюмами от российского дизайнера Венеры Казаровой", - рассказали представители оргкомитета.

Посмотрев дизайнерские дефиле под открытым небом, посетители смогут сами изготовить модный аксессуар или арт-объект из экоматериалов в зоне Fashion + Art. Кульминацией программы станет костюмированное шествие совместно с известным современным художником и дизайнером Андреем Бартеневым.

Стиль конструктивизм в юбилее Москвы

Фестиваль "Яркие люди" раскроет основную тему, названную департаментом культуры "Москва созидает", и стиль, выбранный для празднования 870-летнего юбилея столицы, - конструктивизм.

По данным портала сообщества художников, коллекционеров и арт-дилеров artchive.ru, конструктивизм возник в России, в среде художников и архитекторов, активно приветствовавших революционные настроения, а впоследствии и саму пролетарскую революцию, как начало новой эпохи, призванной качественно изменить внутренний мир человека и окружающую его среду. Красота произведения, предмета мебели, здания или театральных декораций, уже не принималась во внимание - все рассматривалось исключительно с точки зрения полезности. В советском искусстве направление получило настолько широкое распространение, что до начала 1930-х годов неофициально признавалось главенствующим стилем молодого государства. Родоначальником направления считается советский художник-конструктор Владимир Татлин (18851953).

"Этот стиль обозначен в оформлении. В нашей программе многие дизайнеры вдохновлены этим стилем, этим направлением нашего искусства, и отголоски этого направления есть в коллекциях", - пояснила ТАСС арт-директор и основатель фестиваля "Яркие люди" Мария Гальперина.

9 сентября в "Музеоне" трижды пройдут показы московских дизайнеров и художников. Андрей Бартенев, Саша Фролова, Кирилл Минцев, Роман Ермаков и другие авангардные художники представят свои новые коллекции. На основной сцене парка пройдет презентация коллекций начинающих авторов - выпускников Британской высшей школы дизайна.

Уличные театры нового поколения

В парке Горького основные события пройдут на Фонтанной площади. Днем 9 сентября здесь начнется 10-часовое театрально-музыкальное представление "Цветные сны" от постановщиков московского Liquid Theatre - режиссера Андрея Смирнова и хореографа Виталия Боровика. По задумке авторов, территория Фонтанной площади будет поделена на четыре арт- пространства: "Сновидения", "Удивительный сад", "Город сладостей" и "Подводные тайны". На каждой площадке зрителей ожидают шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов, танцоров и оперных артистов. Зрители также увидят премьерные постановки уличных театров России.

Впервые в программе фестиваля - уникальное музыкально- хореографическое шоу на воде итальянского театра "Corona". Представление Fiore di Loto ("Цветок лотоса") открывало Венецианский карнавал в феврале этого года. Французская театральная компания Remue Mnage покажет премьерную постановку Gueule d’ours ("Медвежья пасть") с тростевыми куклами-медведями. Труппа Remue Mnage уже больше 15 лет создает уличные постановки на стыке разных видов искусства: цирка, танца и музыки.

Впервые - музыкальная программа

Впервые фестиваль "Яркие люди" представит музыкальную программу. Авангардные группы "Mana Island", "Poko Cox", "Everything is made in China", "Зоркий" и другие сыграют концерты в парке Горького.

На Центральной аллее парка в течение всех выходных будут работать арт-мастерские от лучших творческих команд музеев столицы, городских центров культуры, художественных студий и библиотек. В детской программе - создание городов снов, игра на этнических барабанах. На стенде библиотеки имени Некрасова будет установлена огромная "чудо-кровать", где можно будет отдохнуть и почитать.

Поддержка властей

Впервые фестиваль "Яркие люди" прошел в 2005 году и был посвящен 20-летию "Московского кредитного банка". Реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы. Гальперина отметила, что за время 5-летнего сотрудничества с городом организовывать фестиваль стало легче.

Столичные власти оказывают как финансовую, так и административную поддержку, упрощают систему согласований. В этом году программа "Москва дизайнерская" в парке "Музеон" полностью финансируется городом. Основная часть фестиваля - театральная программа в парке Горького организована на средства "Московского кредитного банка".

Всего в фестивале примут участие 10 театров, 20 музеев, 30 творческих студий дополнительного образования, 10 библиотек и пять издательств. Вход на все площадки фестиваля свободный.