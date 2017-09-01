Движение поездов МЦК по часовой стрелке возобновлено

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке, которое приостанавливалось ранее по техническим причинам, возобновлено. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.
"Возобновлено движение "Ласточек" по часовой стрелке. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить интервал движения между поездами. В настоящее время интервал увеличен на участке между остановочными пунктами "Автозаводская" и "Кутузовская", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для приведения интервала к нормативному после сбоя на линию будут выпущены два резервных поезда.