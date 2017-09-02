В Москве и Подмосковье ожидается до 23 градусов тепла и местами дождь

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в московском регионе теплую погоду.

"Ожидается переменная облачность, по области местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер северной четверти 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 11-13, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.

Днем в воскресенье местами вновь пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 19-21, по области - до 17-22 градусов. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.