Трехкратное превышение уровня сероводорода в воздухе зафиксировано на востоке Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал ночью трехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке столицы, сообщили в экологической службе.

По данным ведомства, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в районе Выхино-Жулебино была в 3,48 раза выше нормы. Превышения продолжались в течение четырех часов.

Высокий уровень сероводорода на востоке Москвы был зафиксирован автоматической станцией мониторинга "Жулебино", расположенной вблизи мусоросжигательного завода №4, также она контролирует состояние воздуха в зоне Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".

ПДК наблюдалась и в Косино-Ухтомском районе - в 1,65 раза. Также этой ночью незначительные превышения зафиксированы на юго-востоке Москвы: в Рязанском районе - 1,03 раза, в Люблине - в 1,55 раза, в Капотне - в 1,08 раза.