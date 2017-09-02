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Собянин: на МЦК установлен новый суточный рекорд пассажиропотока

Москва
2 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

31 августа кольцо перевезло 382 тыс. человек

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок по Московскому центральному кольцу (МЦК) вышел на показатель в 382 тыс. человек. Новый суточный рекорд пассажиропотока установлен 31 августа. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"В последний день лета на МЦК побит очередной рекорд. За день кольцо перевезло 382 тыс. человек", - написал он. Собянин отметил, что предыдущий рекорд был установлен в мае этого года.

Московское центральное кольцо запущено 10 сентября 2016 года. Оно проходит через 26 районов столицы, где живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро более чем на 15%, а на станции метро у железнодорожных вокзалов - на 20%.

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