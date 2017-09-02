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Мосгаз: причиной вспышки газа на востоке Москвы стало нарушение правил проведения работ

Москва
2 сентября, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 2 сентября./ТАСС

Инцидент произошел по адресу улица Ткацкая, дом 35, квартира 36. Медпомощь потребовалась одному человеку

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МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Нарушение правил работ на газовом оборудовании стало причиной вспышки газа в жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора по связям с общественностью АО "Мосгаз" Дарья Распопова.

"По адресу улица Ткацкая, дом 35, квартира 36, произошел технологический инцидент по причине нарушения правил производства работ без надлежащего согласования на внутридомовом газовом оборудовании", - сказала Распопова. По ее словам, лица, производившие эти работы, не имели право на их выполнение.

"Надлежащих уведомлений эксплуатирующей организацией выдано не было. "Мосгаз" напоминает, что все работы на внутридомовом газовом оборудовании должны производиться исключительно специалистами профильных организаций с соответствующими допусками на производство указанных работ", - отметила Распопова.

Вспышка не связана с централизованной системой газоснабжения. Возгорания не было, помощь медиков потребовалась одному человеку.

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