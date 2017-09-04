У Спасских ворот появится новый пункт пропуска в Кремль

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новый пункт пропуска в Московский Кремль у Спасских ворот начнут строить в понедельник. "Правее ворот появится быстро монтируемое сооружение, которое не изменит архитектурный облик Красной площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В ФСО уточнили, что на время работ - с 4 сентября по 25 октября - через Спасские ворота будет закрыт выход для посетителей Кремля. Строительство начинается осенью, когда уже проходит летний пик активности туристов.

Специалисты заверяют, что благодаря новой конструкции удастся организовать комфортный пункт пропуска в Кремль. В сооружении разместится все необходимое для обеспечения безопасности оборудование.

"Аналогичная конструкция была поставлена в 2012 году у Кутафьей башни - наиболее загруженной, через которую в Кремль проходят не только экскурсанты, но и зрители в Государственный Кремлевский дворец", - напомнили в ФСО. По мнению сотрудников Службы, пункт пропуска у Кутафьей башни доказал свою эффективность и полезность - гости Кремля быстро проходят проверку безопасности, при этом не страдая от капризов московской погоды.

В проектных учреждениях, занимающихся разработкой кремлевских пунктов пропуска, ТАСС сообщили, что в перспективе планируется смонтировать подобную конструкцию и у Боровицких ворот, принимающих на себя основной поток посетителей Музеев Московского Кремля. В 2016 году президент РФ Владимир Путин поручал подготовить предложения по организации прохода туристов и других посетителей в Кремль через ворота Боровицкой и Спасской башен.

Традиции Спасской башни

В беседе с ТАСС официальный представитель ФСО доктор исторических наук Сергей Девятов напомнил, что ворота Спасской башни испокон веков являлись главным парадным въездом в Кремль. Они были построены в 1462-1464 годах.

"Спасские ворота особенно почитались в народе и считались святыми. В них проходили с непокрытой головой. Через Спасские ворота запрещалось проезжать верхом. Отсюда уходили на битву полки, и здесь же встречали царей и послов", - сказал он.

Впервые Спасские ворота были открыты для въезда автотранспорта 7 мая 2000 года, в день вступления в должность президента России Владимира Путина. Для туристов эти ворота открылись в 2014 году. С тех пор посетители могут выйти с территории Кремля не только через Кутафью башню, которая расположена на противоположной стороне комплекса, но и через Спасскую. При этом туристы сразу же оказываются на Красной площади, где могут продолжить изучение достопримечательностей.

Ранее ворота Спасской башни открывались только в редких случаях: для проезда кортежа главы государства во время инаугурации, а также два раза в год - в мае для проезда машины министра обороны, принимающего парад Победы, и в конце декабря - для доставки в Кремль новогодней елки.