Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московском регионе ожидается до 20 градусов тепла

Москва
4 сентября, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Во вторник в столице и области резко похолодает

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Понедельник станет последним сухим и теплым днем на этой неделе в Московском регионе, воздух прогреется до 20 градусов. Как сообщили в Росгидромете, во вторник в столице и области резко похолодает.

"В понедельник при переменной облачности обойдется без осадков. В Москве будет 17-19, по области - от 15 до 20 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура ночью в Москве составит 6-8, в Подмосковье - от 3 до 8, местами до нуля градусов. Днем в Москве столбики термометров покажут 14-16, по области будет от 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер сборной Германии: команда потрясающе играла в финале ЧЕ по волейболу против россиян
2
Письмо Серебренникова: Порошенко предлагал ему снять пропагандистский фильм
3
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open
4
Тренер сборной России: финал ЧЕ по волейболу против немцев получился очень тяжелым
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Ассанж: Трампа сместят, если США прекратят торговлю с Китаем
7
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама