В Московском регионе ожидается до 20 градусов тепла

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Понедельник станет последним сухим и теплым днем на этой неделе в Московском регионе, воздух прогреется до 20 градусов. Как сообщили в Росгидромете, во вторник в столице и области резко похолодает.

"В понедельник при переменной облачности обойдется без осадков. В Москве будет 17-19, по области - от 15 до 20 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура ночью в Москве составит 6-8, в Подмосковье - от 3 до 8, местами до нуля градусов. Днем в Москве столбики термометров покажут 14-16, по области будет от 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.