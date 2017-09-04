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В Москве пройдет выставка городской техники в честь 870-летия столицы

Москва
4 сентября, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Экспозиция откроется 9 сентября

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Улица Красная Пресня в Москве на один день станет площадкой для уникальной выставки автомобильного транспорта комплекса городского хозяйства, экспозиция будет приурочена к 870-летию столицы. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выставка откроется в 10:00 мск 9 сентября. Более сотни самых интересных образцов специализированной техники займут свое место на улице Красная Пресня. Все желающие до 22:00 мск смогут поближе познакомиться с устройством и назначением машин, на которых работают тысячи людей, круглосуточно, в любую погоду обеспечивающих безопасность и комфорт москвичей", - сказал Бирюков.

По его словам, в центре всеобщего внимания окажется автопарк жилищно-коммунальных служб, энергетических компаний и спасателей. Заместитель мэра отметил, что отдельное место на выставке займет лекторий, где москвичей будут ждать познавательные фильмы о работе системы жизнеобеспечения города и ее истории, мастер-классы, лекции и дискуссии, встречи с представителями комплекса городского хозяйства.

"Для посетителей выставки откроются интерактивные боксы, викторины и конкурсы. Победители получат памятные подарки. Праздничную обстановку для москвичей на выставке создаст и специальная развлекательная программа", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что пропуск гостей будет осуществляться через входные группы и рамки металлодетекторов с двух сторон улицы Красная Пресня - от станций метро "Краснопресненская" и "1905 года".

В прошлом году в честь Дня города в Москве состоялся парад городской техники, который вошел в Книгу рекордов России и в Европейскую книгу рекордов. Колонна из 662 спецавтомобилей энергетиков, коммунальщиков, дорожных служб, общественного транспорта, пожарных, медиков и полиции прошла по Садовому кольцу, растянувшись почти на 2 км. Одновременно в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада проходил парад пожарно-спасательных кораблей МЧС.

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