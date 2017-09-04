Пять человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в центре Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в центре Москвы увеличилось до шести человек, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Пять пассажиров пострадали, погиб водитель Volkswagen", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Движение по двум полосам 1-й Тверской-Ямской улицы временно ограничено.

Столкновение автобуса и автомобиля Volkswagen произошло утром в понедельник в районе дома 20 по 1-й Тверской-Ямской улице, сказал сотрудник пресс-службы.