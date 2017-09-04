Движение затруднено на Тверской улице в Москве из-за ДТП с участием автобуса

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Тверской улице в Москве по направлению в область из-за ДТП с автобусом, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.
"На Тверской улице затруднено движение по направлению в область из-за дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту № 101. Объехать данный участок возможно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ сообщили, что в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в центре Москвы один человек погиб, трое пострадали.
По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а пострадали пассажиры автобуса. Как отметили в пресс-службе Мосгортранса, при выезде с улицы Чаянова водитель автомобиля допустил столкновение с общественным транспортом.