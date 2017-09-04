Котельническую и Гончарную набережные перекроют до утра 5 сентября

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто с 15:00 мск понедельника до 06:00 мск вторника на Котельнической и Гончарной набережных. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"Полное перекрытие Котельнической и Гончарной [от Подгорской набережной до Гончарного проезда] набережных необходимо для реализации мероприятий по программе "Моя улица" для выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия", - уточнил представитель пресс-службы.
По его словам, на набережных будут выполнены фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия площадью почти 14 тыс. кв. метров, разборка цементобетонного основания площадью почти 23 тыс. кв. метров, установка 130 смотровых и 35 дождеприемных колодцев.
Кроме того, на Котельнической и Гончарной набережных заменят нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади почти 23 тыс. кв. метров. "В работах будут задействовано более 230 человек и свыше 145 единиц техники", - уточнили в комплексе городского хозяйства.