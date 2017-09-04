Один человек погиб в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В 12:27 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 37", - сказали в ведомстве.
Пожар происходил в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома, площадь возгорания составила около 12 кв. метров. В результате пожара один человек погиб.
В 12:46 мск пожар был ликвидирован. На месте работают пожарные и спасатели.