Власти Подмосковья 6 сентября представят третью книгу сказок о защитниках экологии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области представит третью книгу-фэнтези о защитниках экологии "Хранимиры" 6 сентября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"Хранимиры" - уникальный проект фэнтези для детей школьного и дошкольного возраста, который позволяет прививать в сказочной форме экологически ответственное поведение. "Презентация третьей книги серии экологического фэнтези "Хранимиры" - "Мы не поросята" <…> состоится 6 сентября", - уточнили в пресс-службе. Сюжет новой книги в министерстве раскрывать не стали.

Первая книга про хранимиров была опубликована в начале июня 2017 года, вторая - в середине июня. Главные герои произведений - пять персонажей разных возрастов и психотипов, в одном из которых ребенок может узнать себя, захочет сопереживать и брать с него пример, рассказали ранее в министерстве. Каждый из них отвечает за часть природного мира: лес, вода, горы, воздух. Пятая героиня объединяет способности остальных четырех персонажей.

Книги создают совместно минэкологии региона и детский писатель и психолог Елена Журек.

"Хранимиры" - один из ярких проектов Года экологии в России, прокомментировал инициативу министр культуры РФ Владимир Мединский. "Произведение с глубинными механизмами воздействия на детей, которым предстоит сохранить нашу планету от загрязнения и варварского использования человеком", - приводит его слова пресс-служба.