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Дождь, порывистый ветер и до 16 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Москва
5 сентября, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Ожидается северо-восточный, восточный ветер, с порывами до 12-17 м/с

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная, сырая, ветреная и прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет пасмурно, пойдет дождь, местами сильный. Температура воздуха в Москве составит 12-14 [градусов], по области будет от 11 до 16 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью вновь будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12. Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет пасмурно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 14-16 градусов, по области будет от 13 до 18. Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

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