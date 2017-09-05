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Парковка только для электромобилей появилась в Москве

Москва
5 сентября, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, расширение использования электротранспорта в столице будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Парковка, предназначенная только для владельцев электротранспорта, появилась в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС заммэра столица Максим Ликсутов.

Соответствующие знаки, обозначающие парковку, появились на улицах Малая Дмитровка, Большая Бронная, Бахрушина, Красная Пресня, а также Глинищевском, Еропкинском и Большом Николоворобинском переулках. "Знаки появились рядом с электрозарядными станциями. Правительство Москвы поддерживает владельцев личных электромобилей, парковка в платном парковочном пространстве в Москве для таких машин бесплатна" - отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что такие меры будут способствовать появлению на дорогах новых электромобилей и сокращению вредных выбросов в атмосферу. На сегодняшний день в Москве действует около 80 точек для зарядки электромобилей, часть из них принадлежит ПАО "Российские сети", часть - ПАО "Мосэнерго". Для заправки электромобиля на станции Россетей нужно бесплатно получить специальную карту в офисе компании. Запустить станцию ПАО "Мосэнерго" можно с помощью карты "Тройка".

Заммэра также добавил, что Москва подписала соглашение о сотрудничестве с ПАО "Мосэнерго" и ПАО "Россети" по расширению использования электромобильной техники в городе. "В 2017-2018 годах запланирована установка порядка 157 электрозарядных станций по всему городу", - пояснил он. Ранее заммэра уточнял, что в планах столичного правительства довести их количество как минимум до двухсот.

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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