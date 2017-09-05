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Движение на 102-м км МКАД открыто по всем полосам после аварии с тремя грузовиками

Москва
5 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В результате ДТП погиб один человек

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Движение по внешней стороне на 102-м км МКАД осуществляется по всем полосам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В настоящее время движение возобновлено по всем полосам", - сказал собеседник агентства.

Около 04:30 мск на внешней стороне 102-го км МКАД произошло столкновение трех грузовиков, после чего один них опрокинулся. В результате аварии один человек погиб. Для перемещения поврежденных машин движение по двум полосам из пяти было перекрыто.

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