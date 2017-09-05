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На станции московского метро "Воробьевы горы" прошло цирковое представление

Москва
5 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Шоу состоялось в преддверии открытия выставки цирковых костюмов на станции

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Артисты цирка устроили шоу-представление на станции Московского метрополитена "Воробьевы горы". Как передает корреспондент ТАСС, на платформе станции артисты продемонстрировали искусство жонглирования и представили русский народный танец.

Представление прошло в преддверии открытия выставки костюмированных экспозиций Большого Московского государственного цирка. В выставочном пространстве станции "Воробьевы горы" в специальных колбах представили разнообразные костюмы цирковых артистов, спортивных гимнастов и танцовщиц.

"Экспозиция предоставит возможность пассажирам Московского метрополитена окунуться в атмосферу циркового искусства и детально рассмотреть каждый предмет сценического образа артистов цирка", - сказала журналистам на открытии выставки и.о. замначальника метрополитена по пассажирской работе Юлия Темникова.

В церемонии открытия выставки также приняли участие директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный, народный артист СССР, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, а также народная артистка России Ольга Погодина.

Кобзон отметил, что видел все цирковые программы, костюмы из которых представлены на этой выставке. "Молодость я начинал с цирка, когда еще не было в работе братьев Запашных, когда были их родители. Спасибо организаторам выставки, тысячи пассажиров будут спускаться в метро и наблюдать эту красоту", - добавил он. "Здесь мы собрали лучшие произведения с нескольких наших проектов - Большого Московского цирка, Цирка братьев Запашных, а также Международного циркового фестиваля в Монте-Карло", - отметил Запашный.

Темникова напомнила, что экспозиции на станции "Воробьевы горы" устраиваются, начиная с 2010 года. В преддверии Кубка конфедераций по футболу, который прошел в столице этим летом, на станции была открыта тематическая выставка, посвященная футбольному турниру, там был представлен ряд из 10 экспозиционных колб с официальным мячами и национальными формами сборных. За время работы выставки ее посетили около 800 тысяч человек. Цирковая выставка продлится до середины ноября.

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