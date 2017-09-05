Собянин открыл Серпуховскую площадь и Валовую улицу после реконструкции

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл после реконструкции в рамках программы благоустройства "Моя улица" Серпуховскую площадь и Валовую улицу, которые являются частью замоскворецкой дуги Садового кольца.

Общаясь с местными жителями, глава столичной администрации отметил, что на этом участке магистрали в ходе реконструкции расширили пешеходные зоны, воздушные кабельные линии убрали под землю, а также обновили фасады домов.

"Теперь вы забудете о тех мучениях, когда была реконструкция, и улица была перекопана", - сказал Собянин.

По его словам, несколько лет назад Садовое кольцо было заставлено автомобилями, а вдоль трассы стояли палатки и ларьки. "Теперь все совсем по-другому", - отметил мэр Москвы. По его словам, после благоустройства улиц "европейцы приезжают, завидуют Москве".

Собянин добавил, что сейчас большая часть проекта по благоустройству Садового кольца выполнена. Рабочим осталось посадить новые деревья. Озеленение, по словам главы столичной администрации, будет проводиться поздней осенью.

Проект благоустройства

После благоустройства количество полос для движения на улице Валовой не изменилось, однако за счет нормализации ширины проезжей части удалось расширить тротуары на два-три метра. На обновленных тротуарах шириной более 12 метров созданы газоны и зеленые аллеи, защищающие пешеходов от шума и пыли проезжей части. Общая площадь нового гранитного мощения Валовой улицы составила 18,9 тыс. квадратных метров. Модернизирована система освещения пешеходной зоны, установлены стелы навигации, заменены автобусные остановки.

Теперь пропускная способность тротуаров улицы увеличилась на 30%, до 5 тыс. человек в час. В сентябре на улице Валовой установят 57 лавочек и урн, а также завершат ремонт фасадов выходящих на улицу зданий. В октябре-ноябре на улице посадят 149 деревьев и 6,7 тыс. кустарников. Аналогичные работы по благоустройству выполнены на Серпуховской площади.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, 10 сентября на многих улицах Садового кольца пройдет праздник, посвященный окончанию благоустройства и 425-летию исторической улицы.