"Учительская газета" впервые выйдет на английском к форуму "Город образования" в Москве

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Учительская газета" впервые выпустит номер на английском языке специально для форума "Город образования", который пройдет в Москве с 7 по 9 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции программный директор форума Павел Кузьмин.
"Мы совместно с "Учительской газетой" сделали специальный выпуск, причем сделали его огромным тиражом. Впервые в истории он выйдет на двух языках. Мы ждем много иностранных гостей. Все участники форума получат эти газеты", - сказал Кузьмин.
Международный форум "Город образования" пройдет в Москве с 7 по 9 сентября. Основной площадкой форума станет павильон 75 на территории ВДНХ. Участниками форума станут представители компаний из 70 регионов России и 40 стран мира. Свои актуальные программы, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества образования представят более 150 компаний.