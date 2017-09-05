В Москве отреставрируют Северный речной вокзал

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" займется реставрацией Северного речного вокзала - одного из двух речных вокзалов Москвы. Об этом сообщается во вторник на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом - сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. Тем не менее, ряд элементов инфраструктуры вокзала нуждается в ремонте. Для обновления всего комплекса объект передан в ведение Мосгортранса. Специалисты предприятия уже приступили к разработке единой концепции восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий", - приводится на сайте департамента комментарий заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Алексея Шуганцева.
В ходе реставрации здание вокзала, пирс, привокзальная площадь и парк будут полностью обновлены, сохранив при этом свой исторический облик. Предполагается, что благодаря проекту удастся создать единый комплекс обслуживания пассажиров водного транспорта и посетителей прилегающего к зданию вокзала парка. Работы будут проводиться за счет городского бюджета, вокзал при этом останется в собственности правительства Москвы.
Здание Северного речного вокзала построено в 1930-х гг. по проекту архитекторов А. М. Рухлядева и В. Ф. Кринского при участии скульптора И. С. Ефимова, художника Н. Я. Данько. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.